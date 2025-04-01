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Игорь Акинфеев назвал кумира своего детства

Игорь Акинфеев назвал кумира своего детства
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал Станислава Черчесова кумиром своего детства.

«В юношеском футболе нет понятия позиций, все ребята до 11 лет занимаются как полевые игроки. Но я решил, что это не для меня. Тогда «Спартак» постоянно играл в Лиге чемпионов, Станислав Черчесов стоял на воротах. Это кумир моего детства, который затмил всех нападающих, полузащитников и защитников», – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 795 матчей, в которых пропустил 715 мячей. В 332 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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