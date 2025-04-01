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Галактионов: думаю, большинство не до конца понимают реальную картину «Локомотива»

Галактионов: думаю, большинство не до конца понимают реальную картину «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, в чём можем прибавить команда на финише сезоне.

«За счёт чего может прибавить «Локомотив» на финише? Думаю, большинство не до конца понимают нашу реальную картину, потому что мы внутри видим, что мы можем прибавить ещё. Это однозначно не наш потолок. Видим, что ребята формируются. Мы хотим быть вариативными, именно по организации игры. Мы говорим не о схеме или модели, а о роли игрока на поле. Наша задача в каждом игроке найти те нотки игры, где мы можем быть вариативными и универсальными», — сказал Галактионов в интервью передаче «Футбол России» на канале «Россия 24».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.

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