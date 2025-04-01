Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич рассказал, почему Иван Сергеев не перешёл в ЦСКА из «Зенита»

Марко Николич рассказал, почему Иван Сергеев не перешёл в ЦСКА из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что экс-форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев, ныне выступающий в самарских «Крыльях Советов», мог пополнить состав красно-синих в летнее трансферное окно.

«Я рассматривал Сергеева летом. Моё мнение было «да». Что не получилось? Возраст. Политика клуба — брать игроков младше 25 лет», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Сергеев сыграл за «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он вернулся в самарский клуб прошлым летом из санкт-петербургского «Зенита». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
«Нас кусают, но мы не сдаёмся». Иван Сергеев — о слухах вокруг «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android