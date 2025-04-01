Радимов: «Зенит» вышел на матч с «Рубином» как ужаленный

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о разгромной победе команды в матче 22-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0.

«Зенит» вышел на матч с «Рубином» с горящими глазами. Было видно, что они хотят выиграть и реабилитироваться. В итоге это получилось. Всё закономерно, во втором тайме «Зенит» доминировал полностью. Если бы даже не было красной карточки, всё равно команда бы довела дело до разгрома. «Зенит» вышел как ужаленный. Это то, что должна делать команда, которая борется за чемпионство», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. «Рубин», в свою очередь, занимает восьмое место, набрав 32 очка.