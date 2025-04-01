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Инсайдер Романо рассказал подробности о будущем 35-летнего Томаса Мюллера

Инсайдер Романо рассказал подробности о будущем 35-летнего Томаса Мюллера
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Мюнхенская «Бавария» не планирует продлевать контракт со своим 35-летним полузащитником Томасом Мюллером. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, ожидается, что мюнхенский клуб в конце сезона расстанется с полузащитником, который выступал в составе «Баварии» с 2000-го года.

Отмечается, что Мюллер хотел продолжить свою карьеру в клубе, но, как сообщают BILD и Kicker, руководство «Баварии» не предлагает ему новое соглашение. Официальные шаги будут предприняты уже в ближайшие недели.

Напомним, 35-летний полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых встреч за клуб. По этому показателю в минувшем сентябре он опередил Зеппа Майера (709).

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