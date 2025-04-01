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«Аморим был клоуном в раздевалке». Бывший партнёр Рубена высказался о тренере «МЮ»

«Аморим был клоуном в раздевалке». Бывший партнёр Рубена высказался о тренере «МЮ»
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Бывший партнёр Рубена Аморима по «Бенфике» Родерик Миранда поделился мнением насчёт того, что португалец стал тренером.

«Я никогда не думал, что он станет тренером! Не из-за его футбольных навыков или интеллекта, а потому что он был клоуном в раздевалке.

Он был очень весёлым человеком и всегда делал что-то, чтобы рассмешить людей. Когда услышал, что он начал работать тренером, я был немного удивлён и подумал, как парень, с которым я играл, мог стать таким серьёзным.

Но он был очень умным игроком. Он мог играть на многих разных позициях. Поэтому, возможно, именно поэтому он является блестящим тренером, потому что имеет прекрасное понимание игры», — привоид слова Миранды Flashscore.

Миранда играл вместе с Аморимом в «Бенфике» с 2010 по 2013 годы. На данный момент Аморим тренируют «Манчестер Юнайтед».

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