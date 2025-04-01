«Арсенал» провёл переговоры о трансфере одной из главных звёзд «Баварии»

Правый вингер «Баварии» Лерой Зане хочет остаться в клубе, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Игрок готов пойти на уменьшение зарплаты ради продления контракта, который завершается летом. Мюнхенцы пока не сделали Зане письменное предложение о продлении соглашения. Ожидается, что решение ситуации относительно будущего игрока произойдёт в течение 1-3 недель.

На фоне этого лондонский «Арсенал» серьёзно заинтересован подписать Лероя летом свободным агентом и уже провёл переговоры на этот счёт.

Зане выступает за «Баварию» с июля 2020 года после перехода из «Манчестер Сити» за € 49 млн. В этом сезоне он отметился 11 голами и 4 ассистами в 36 матчах за клуб.

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