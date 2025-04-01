Стало известно, кем может работать Томас Мюллер после ухода из «Баварии»

Атакующий хавбек «Баварии» Томас Мюллер имеет предложения по работе экспертом на телевидении, сообщает Bayern & Germany.

Как ранее сообщалось, 35-летний немец, вероятнее всего, покинет «Баварию» летом на правах свободного агента. Также у него есть предложения из МЛС. Окончательное решение о будущем остаётся за игроком.

Стороны ещё не подтвердили, что футболист покинет «Баварию» по завершению сезона. Утверждается, что Мюллер рассматривал возможность ухода ещё в прошлом году за неимением игровой практики.

У 35-летнего немца контракт заканчивается 30 июня этого года. Мюллер является воспитанником немецкой команды, он провёл в клубе всю карьеру. В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 35 матчах.

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