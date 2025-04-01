Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Дани Алвеса объявила о беременности через три дня после оправдания бразильца

Жена Дани Алвеса объявила о беременности через три дня после оправдания бразильца
Комментарии

Джоана Алвес, жена экс-защитника «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвеса, рассказала о своей беременности через три дня после того, как с футболиста сняли обвинения в изнасиловании.

Модель объявила в своих соцсетях, что они с экс-футболистом готовятся к рождению девочки.

Отметим, что ранее ходили слухи о расставании пары.

Напомним, Алвес был освобождён из-под стражи спустя 14 месяцев заключения. Бразилец был приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование, но уголовная палата Верховного суда Испании отменила первый приговор из-за отсутствия серьёзных доказательств вины.

Материалы по теме
Адвокат Алвеса — об оправдании игрока по делу об изнасиловании: справедливость торжествует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android