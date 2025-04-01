Жена Дани Алвеса объявила о беременности через три дня после оправдания бразильца

Джоана Алвес, жена экс-защитника «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвеса, рассказала о своей беременности через три дня после того, как с футболиста сняли обвинения в изнасиловании.
Модель объявила в своих соцсетях, что они с экс-футболистом готовятся к рождению девочки.
Отметим, что ранее ходили слухи о расставании пары.
Напомним, Алвес был освобождён из-под стражи спустя 14 месяцев заключения. Бразилец был приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование, но уголовная палата Верховного суда Испании отменила первый приговор из-за отсутствия серьёзных доказательств вины.