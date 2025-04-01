Криштиану Роналду может летом вернуться в «Реал» — Sky Sports

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», сообщает Sky Sports.

Как ранее сообщалось, 40-летний португалец рассматривает возможность не продлевать контракт с «Аль-Насром», завершающийся в конце этого сезона. Роналду хочет поучаствовать в новом клубном чемпионате мира — 2025, на который саудовский клуб не смог квалифицироваться.

ФИФА откроет специальные трансферные окна с 1 по 10 июня во время клубного ЧМ, и у Роналду будет возможность подписать контракт с командой на один турнир. Ранее была информация, что «Интер Майами» и «Аль-Хиляль» также интересуются нападающим.

В этом сезоне Роналду забил 34 гола и отдал 5 ассистов в 40 матчах за клуб и сборную.

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