«Зенит» — «наша команда». «Краснодар» — чемпион. «Спартак» — всё? ПЛН #95

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и Макс Пахомов обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Комментаторы болели за «Зенит» — это нормально или нет? «Краснодар» летит к чемпионству. «Спартак» выпал из гонки после потери очков? Кто ещё претендует на титул? И почему больно за Гончаренко? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста

Телеграм-канал Андрея

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Макса

Телеграм-канал нашего оператора Серёги

Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! Объявляем результаты мини-розыгрыша

2:37 — Комментаторы матча «Зенита», которые всех выбесили. Что не так с работой и как вернулся Орлов?

9:00 — «Зенит», его игра и перспективы

16:00 — «Локомотив» разнесли в Самаре. Что это было?

19:30 — Что творится в зоне вылета

24:00 — Королевское возвращение Сперцяна и чемпионская игра «Краснодара»

32:50 — «Спартак» больше не в чемпионской гонке?

46:15 — Наша мистическая рубрика «Королева кубков»

50:30 — Андрей дорвался — пора хвалить ЦСКА

56:14 — «Динамо» покуражилось с «Оренбургом»

1:03:00 — Пронзительный спич Андрея про Виктора Гончаренко.