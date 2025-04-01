«Зенит» — «наша команда». «Краснодар» — чемпион. «Спартак» — всё? ПЛН #95

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и Макс Пахомов обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Комментаторы болели за «Зенит» — это нормально или нет? «Краснодар» летит к чемпионству. «Спартак» выпал из гонки после потери очков? Кто ещё претендует на титул? И почему больно за Гончаренко? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Объявляем результаты мини-розыгрыша
2:37 — Комментаторы матча «Зенита», которые всех выбесили. Что не так с работой и как вернулся Орлов?
9:00 — «Зенит», его игра и перспективы
16:00 — «Локомотив» разнесли в Самаре. Что это было?
19:30 — Что творится в зоне вылета
24:00 — Королевское возвращение Сперцяна и чемпионская игра «Краснодара»
32:50 — «Спартак» больше не в чемпионской гонке?
46:15 — Наша мистическая рубрика «Королева кубков»
50:30 — Андрей дорвался — пора хвалить ЦСКА
56:14 — «Динамо» покуражилось с «Оренбургом»
1:03:00 — Пронзительный спич Андрея про Виктора Гончаренко.