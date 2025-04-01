Телохранителю Лионеля Месси запретили выбегать на поле во время матчей

Американская лига МЛС приняла решение запретить охраннику нападающего Лионеля Месси Яссину Чеуко выбегать на футбольное поле во время матчей, сообщает Bolavip.

Источник сообщает, что такой запрет мотивирован тем, что на каждом стадионе присутствует охрана, не требующая дополнительной помощи. Телохранитель Месси ранее неоднократно оказывался в центре внимания после того, как болельщики выбегали на поле, чтобы сфотографироваться со своим кумиром.

«Мне больше не разрешают выходить на поле. Я работал в Европе семь лет, в Лиге 1 и Лиге чемпионов. За это время на поле вышло всего шесть человек. С тех пор, как я приехал в США, всего за 20 месяцев было совершено 16 попыток.

Здесь огромная проблема. Я не проблема — позвольте мне помочь Лео. Я люблю МЛС, но нам нужно работать вместе. Я люблю помогать. Я не лучше кого-либо, но у меня есть опыт в Европе. Но, конечно, я понимаю решение лиги», — приводит слова Чеуко источник.

Напомним, Чеуко — бывший спецназовец армии США, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.

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