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Дани Алвес может получить денежную компенсацию за 405 дней в тюрьме

Дани Алвес может получить денежную компенсацию за 405 дней в тюрьме
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Экс-защитник «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес может получить компенсацию в € 20 тысяч за проведённые дни под стражей. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, так как Верховный суд отменил первый приговор по делу об изнасиловании, бразилец может претендовать на выплату за 405 дней, проведённых под стражей.

Отмечается, что также € 2 млн Алвес потребует от мексиканского клуба «Пумас» за досрочный разрыв контракта, ведь в случае оправдания игрока он будет считаться необоснованным.

Напомним, ранее Алвес был приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование.

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