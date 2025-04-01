«Такие как он — появляются раз в поколение». Лионель Месси высказался о бывшем сопернике

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Для меня Уэйн Руни – это особый игрок. Один из тех особенных игроков, которого нельзя сравнить ни с кем другим. Есть много особых игроков, но Руни обладал исключительном качеством и техническими способностями, а также был одним из сильнейших игроков, с которыми я сталкивался», – приводит слова Месси Give me Sport.

Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «Манчестер Юнайтед». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».

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