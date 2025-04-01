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«Позор, что он не выиграл «Золотой мяч». Тьерри Анри высказался о бывшем футболисте

«Позор, что он не выиграл «Золотой мяч». Тьерри Анри высказался о бывшем футболисте
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Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает абсурдным, что экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард так и не выиграл «Золотой мяч».

«Это был позор, что он не стал лучшим футболистом года после финала Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году. Для меня Джеррард — один из лучших полузащитников всех времён», – приводит слова Анри Give me Sport.

Напомним, Джеррард был назначен на должность главного тренера саудовского «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого Стивен возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс». В качестве футболиста он защищал цвета «Ливерпуля» с 1998 по 2015 год, затем перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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