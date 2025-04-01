Александр Мостовой высказался о матче «Ахмата» и «Спартака»

Экс-игрок сборной России и СССР Александр Мостовой прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались «Ахмат» и «Спартак». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Я прогнозировал, что будет тяжело, но думал, что «Спартак» выиграет со счётом 2:1. Всё-таки у красно-белых есть скамейка и кураж – это должно было сыграть. Заметил, что поляна была не на их стороне. Было видно, что поле сухое и игроки медленно по нему передвигались. Только во втором тайме уже начали у «Спартака» появляться хорошие контратаки, когда можно было наказать. Но «Ахмат» нужно похвалить, футболисты выдают такую серию без поражений – молодцы», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первом месте находится «Краснодар».