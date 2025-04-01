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Радимов высказался об адаптации Луиса Энрике в «Зените» после разгрома «Рубина»

Радимов высказался об адаптации Луиса Энрике в «Зените» после разгрома «Рубина»
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался об игре бразильского правого вингера сине-бело-голубых Луиса Энрике после матча санкт-петербургской команды с «Рубином» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Мне ещё показалось, что Луис Энрике лучше начал чувствовать партнёров, особенно его взаимопонимание с Мантуаном на правой бровке. Тот момент, когда Энрике принимал мяч, он моментально забегал, тем самым развязывал руки под уход в середину, поэтому много атак шло через этот фланг. И Луис Энрике, почувствовав это, стал ключевой фигурой. Вот мы и признали его вчера лучшим игроком матча. Думаю, что многие, кто смотрел, согласятся. Он и мячом владел, и атаки разгонял, и голевые передачи делал. Да, сам не забил, но, думаю, это ещё впереди», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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