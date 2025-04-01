Радимов высказался об адаптации Луиса Энрике в «Зените» после разгрома «Рубина»

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался об игре бразильского правого вингера сине-бело-голубых Луиса Энрике после матча санкт-петербургской команды с «Рубином» (4:0).

«Мне ещё показалось, что Луис Энрике лучше начал чувствовать партнёров, особенно его взаимопонимание с Мантуаном на правой бровке. Тот момент, когда Энрике принимал мяч, он моментально забегал, тем самым развязывал руки под уход в середину, поэтому много атак шло через этот фланг. И Луис Энрике, почувствовав это, стал ключевой фигурой. Вот мы и признали его вчера лучшим игроком матча. Думаю, что многие, кто смотрел, согласятся. Он и мячом владел, и атаки разгонял, и голевые передачи делал. Да, сам не забил, но, думаю, это ещё впереди», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».