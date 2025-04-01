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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 30-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 30-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 1 апреля, стартует 30-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание матчей 30-го тура АПЛ

1 апреля, вторник:

21:45 мск. «Арсенал» — «Фулхэм»;
21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»;
22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».

2 апреля, среда:

21:45 мск. «Борнмут» — «Ипсвич»;
21:45 мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»;
21:45 мск. «Манчестер Сити» — «Лестер Сити»;
21:45 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»;
21:45 мск. «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»;
22:00 мск. «Ливерпуль» — «Эвертон».

3 апреля, четверг:

22:00 мск. «Челси» — «Тоттенхэм».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 70 очков за 29 матчей.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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