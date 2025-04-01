Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 30-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 1 апреля, стартует 30-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 30-го тура АПЛ
1 апреля, вторник:
21:45 мск. «Арсенал» — «Фулхэм»;
21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»;
22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».
2 апреля, среда:
21:45 мск. «Борнмут» — «Ипсвич»;
21:45 мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»;
21:45 мск. «Манчестер Сити» — «Лестер Сити»;
21:45 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»;
21:45 мск. «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»;
22:00 мск. «Ливерпуль» — «Эвертон».
3 апреля, четверг:
22:00 мск. «Челси» — «Тоттенхэм».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 70 очков за 29 матчей.