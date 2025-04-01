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Тренер ЦСКА Марко Николич: зимние сборы очень полезны, они лучше летних

Тренер ЦСКА Марко Николич: зимние сборы очень полезны, они лучше летних
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич отметил значимость зимних сборов при подготовке команды. По словам сербского специалиста, зимой готовиться проще, нежели летом.

«Они очень полезны, потому что летом нет времени, и для русских команд зимний сбор становится главным. То есть когда тебе закладывать команду на весь год? Что ты будешь делать летом, когда у тебя на подготовку максимум 20 дней? И речь не только про физику, физика, конечно, важна, но на первом месте тактика», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

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