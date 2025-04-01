Тренер ЦСКА Марко Николич: зимние сборы очень полезны, они лучше летних

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич отметил значимость зимних сборов при подготовке команды. По словам сербского специалиста, зимой готовиться проще, нежели летом.

«Они очень полезны, потому что летом нет времени, и для русских команд зимний сбор становится главным. То есть когда тебе закладывать команду на весь год? Что ты будешь делать летом, когда у тебя на подготовку максимум 20 дней? И речь не только про физику, физика, конечно, важна, но на первом месте тактика», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.