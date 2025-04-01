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Тренер «МЮ» Аморим отреагировал на слухи о переходе Бруну Фернандеша в «Реал»

Тренер «МЮ» Аморим отреагировал на слухи о переходе Бруну Фернандеша в «Реал»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слухи о возможном переходе португальского полузащитника и капитана команды Бруну Фернандеша в мадридский «Реал».

«Этого не случится. Он никуда не уйдёт. Однажды мы хотим снова выиграть Премьер-лигу. Поэтому мы хотим, чтобы лучшие игроки оставались с нами… И Бруну не уйдёт, я уже сказал ему.

Ему 30 лет, но он ещё так молод, потому что играет по 50-55 матчей в сезоне. Если говорить о передачах и голах, то ему будто бы за 30 как минимум. Так что он из тех игроков, которых мы хотим видеть здесь, и он никуда не уйдёт», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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