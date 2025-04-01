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Бернарду Силва — о Кубке Англии: «Сити» хочет снова быть в финале, бороться за титул

Бернарду Силва — о Кубке Англии: «Сити» хочет снова быть в финале, бороться за титул
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30-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем полуфинале Кубка Англии с «Ноттингем Форест», а также заявил о желании «горожан» выйти в финал и бороться за трофей. Матч 1/2 финала турнира между «Сити» и «Форест» состоится 26 апреля.

Кубок Англии . Semi Finals. 1-й тур
26 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уэмбли» — очень особенное место, там всегда приятно находиться. За последние два года мы были в двух финалах против «Манчестер Юнайтед», один из которых нам удалось выиграть, а в прошлом сезоне мы проиграли. Мы хотим снова быть там, бороться за титул, при этом понимая, что это нелегко, потому что в полуфинале мы играем с «Ноттингем Форест», а они проводят отличный сезон, но мы должны приложить все силы», — приводит слова Силвы City Xtra.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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