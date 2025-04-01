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Зе Элиас назвал игрока из РПЛ, который может получить вызов в сборную Бразилии

Зе Элиас назвал игрока из РПЛ, который может получить вызов в сборную Бразилии
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Бывший игрок сборной Бразилии Зе Элиас высказался о звёздном новичке «Зенита» Луисе Энрике. Он считает, что вингер может получить вызов в бразильскую национальную команду из чемпионата России. Зе Элиас высоко оценил уровень Энрике. По его мнению, Луис даже на уровне лучших футболистов планеты может выделяться в положительном плане.

«Видел новости о том, что Луис Энрике осваивается в России. Для меня в этом нет ничего удивительного, это великолепный футболист с уникальными качествами. Он очень сильный и при этом тонкий игрок. Даже на фоне лучших игроков мира его физическая сила и умение взрываться вызывают восторг. Он ещё обязательно проявит себя в «Зените» и может вызываться в сборную Бразилии из чемпионата России. С его уровнем в этом не будет проблемы», — приводит слова Зе Элиаса «Евро-футбол.ру».

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