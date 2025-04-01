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Дзюба: возраст всё же нужно уважать, поэтому желаю Бубнову только самого хорошего

Дзюба: возраст всё же нужно уважать, поэтому желаю Бубнову только самого хорошего
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36-летнний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о 69-летнем футбольном эксперте Александре Бубнове. Ранее Бубнов в выпуске на YouTube‑канале «Коммент.Шоу» заявил, что Дзюба посоветовал ему вовремя принимать таблетки, но «не дал рецепт».

«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один — больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст всё же нужно уважать. Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.

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