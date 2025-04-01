Марко Николич: Матвей Кисляк заслуживает того игрового времени, что получает в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о полузащитнике своей команды Матвее Кисляке. В нынешнем сезоне Кисляк провёл 21 матч за армейцев, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Слушайте, я не дарю ему минуты. Он этого заслуживает, парень заслуживает играть. Я пришёл летом, вижу парня на первой тренировке, второй, третьей. Конечно, он тогда являлся ребёнком с точки зрения физических качеств, но это естественно. Матвей молодой парень, он играет, всё хорошо», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.