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Арбитр Федотов оценил судейство в сенсационном матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Арбитр Федотов оценил судейство в сенсационном матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Сергея Иванова в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1). Он считает, что Иванов справился со своей работой.

«Нормальная работа Иванова. Здесь можно говорить только о жёлтых карточках. На 29-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру, то же самое — на 87-й минуте.

Непростая игра, и количество мячей не должно успокаивать. На самом деле это ещё сложнее, чем когда равная борьба. В таких матчах важно не терять концентрацию — Иванов справился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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