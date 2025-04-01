«Зенит» проведёт матч легенд с участием Данни, Кришито и Аршавина в день 100-летия клуба

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что проведёт матч легенд в день 100-летия клуба. Игра состоится 25 мая и пройдёт на «Газпром Арене».

«Весной 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует свое 100-летие. В честь этого знаменательного события в Петербурге пройдёт ряд ярких мероприятий, одно из которых состоится 25 мая, в день рождения сине-бело-голубых. В этот день на «Газпром Арене» соберутся звёздные зенитовцы разных лет, чтобы принять участие в матче легенд. Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова. Такое нельзя пропустить! Полный список именитых гостей будет известен позже, но и сейчас можно с уверенностью сказать — это будет культовая встреча выпускников сине-бело-голубых. Легендарному клубу, городу и празднику — легендарный матч!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».