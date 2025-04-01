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Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Рубина» в матче с «Зенитом»

Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Рубина» в матче с «Зенитом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Павла Кукуяна на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Хорошая работа Кукуяна. Он немного изменил манеру общения с игроками — ходит и спокойно всем объясняет, хотя раньше орал.

На 55-й минуте Кукуян показал первую жёлтую Грицаенко. Не знаю, почему этот момент вообще обсуждают. В протоколе написано, что Кукуян наказал за срыв перспективной атаки, и по повтору основания для этого были. Я увидел в этом управленческое решение — Кукуян хотел сбить накал. А вторая жёлтая — это уже проблема игрока «Рубина». Скорость, прыжок, грубость, безрассудность — Грицаенко сам понимал, что будет карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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