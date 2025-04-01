Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Рубина» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Павла Кукуяна на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

«Хорошая работа Кукуяна. Он немного изменил манеру общения с игроками — ходит и спокойно всем объясняет, хотя раньше орал.

На 55-й минуте Кукуян показал первую жёлтую Грицаенко. Не знаю, почему этот момент вообще обсуждают. В протоколе написано, что Кукуян наказал за срыв перспективной атаки, и по повтору основания для этого были. Я увидел в этом управленческое решение — Кукуян хотел сбить накал. А вторая жёлтая — это уже проблема игрока «Рубина». Скорость, прыжок, грубость, безрассудность — Грицаенко сам понимал, что будет карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.