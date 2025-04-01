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Алдонин: пока разговоры о чемпионстве ЦСКА — это только слова, ожидания и надежды

Алдонин: пока разговоры о чемпионстве ЦСКА — это только слова, ожидания и надежды
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением, смогут ли армейцы выиграть РПЛ по итогам этого сезона. После 22 туров ЦСКА занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

«О гипотетическом чемпионстве ЦСКА могу сказать одно: меньше слов — больше дела. Конкуренты теряют очки, а ЦСКА идёт неплохо, но в одночасье это может измениться. Команда берёт очки там, где должна, но именно в матчах с конкурентами всё будет понятно. В первом круге в этих играх ЦСКА не выглядел фаворитом. Не стал бы использовать громких фраз. Конечно, очень хотелось бы, чтобы армейцы включились в гонку, и ситуация позволяет. Если удастся миновать потери очков и с прямыми конкурентами, и с командами ниже, будет иметь смысл говорить о чём-то. Пока это только слова, ожидания и надежды», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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