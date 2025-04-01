Тренер «Арсенала» Артета высказался о возвращении Букайо Саки после травмы

Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении вингера Букайо Саки после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в конце декабря.

«Букайо готов к работе. Всё, что нужно для возвращения, он уже сделал. Так что теперь дело за тем, чтобы он выходил на поле в нужные моменты. Но он давит на нас, потому что очень хочет играть. Мы соблюдали сроки, делали всё возможное, и нам даже приходилось его сдерживать. Так что он готов к работе.

Это ещё одно мощное оружие, которое у нас есть. Мы знаем, какое влияние он оказал на команду и насколько важны его роль и вклад в наш успех. Так что это здорово, что он вернулся», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Сака принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.