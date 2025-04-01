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Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем бразильского вингера «красных дьяволов» Антони, выступающего на правах аренды за испанский «Бетис».

«Вернётся ли Антони? Я планирую будущее, но не хочу говорить о нём в данный момент. Я просто хочу сосредоточиться на предстоящих играх», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Антони был арендован «Бетисом» в минувшем январе. За это время вингер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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