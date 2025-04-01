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Марко Николич: тренер должен быть гибким, не все могут позволить себе игроков за € 60 млн

Марко Николич: тренер должен быть гибким, не все могут позволить себе игроков за € 60 млн
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что ради достижения результата не обязательно приобретать дорогостоящих игроков.

«Гвардиола берёт футболиста под себя. Купил игрока за € 60 млн летом, до зимы он не справился, нужен новый. А большинство нас, всех остальных, так скажем, я считаю, что мы должны быть более гибкими в том смысле, что самая главная задача тренера — сделать максимальный результат из того, что у тебя есть», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

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