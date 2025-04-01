Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Динамо» Махачкала
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитра Алексея Сухого на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Динамо» Махачкала. Игра проходила 29 марта в Москве. Армейцы обыграли соперника со счётом 2:0. Федотов считает, что Сухой показал хороший уровень работы в этой встрече.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
«Хорошая работа Сухого. Можно говорить только про один момент, когда отменили гол Махачкалы. Но там явный фол в атаке, причём двойной — мяч ещё и попал в отставленную руку. Несложный эпизод, Сухой всё видел», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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