Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитра Алексея Сухого на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Динамо» Махачкала. Игра проходила 29 марта в Москве. Армейцы обыграли соперника со счётом 2:0. Федотов считает, что Сухой показал хороший уровень работы в этой встрече.

«Хорошая работа Сухого. Можно говорить только про один момент, когда отменили гол Махачкалы. Но там явный фол в атаке, причём двойной — мяч ещё и попал в отставленную руку. Несложный эпизод, Сухой всё видел», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.