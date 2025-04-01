Артета прокомментировал назначение Андрея Берты на пост спортивного директора «Арсенала»

Тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал назначение Андрея Берты на пост спортивного директора клуба.

«Я думаю, что это большое дополнение к клубу, большое дополнение к команде. Команда уже сформирована, в ней много замечательных людей. Ричард [Гарлик] возглавляет её, а также Джеймс [Кинг], Джейсон [Айто], многие люди в клубе, которые делают такую хорошую работу. Так что речь идёт о том, чтобы создать эту «химию». И я полагаю, что Джош [Кронке] также был полностью вовлечён в этот процесс, так что мы все очень рады его приходу», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ранее Берта занимал пост спортивного директора в мадридском «Атлетико» на протяжении восьми лет. За период работы итальянского специалиста «матрасники» совершили ряд сделок, самые дорогие из которых — подписания Альваро Мораты, Жоау Феликса, Тома Лемара, Родри, Желсона Мартинша, Маркоса Льоренте, Марио Эрмосо, Кирана Триппьера, Ренана Лоди, Науэля Молины, Родриго Де Пауля, Матеуса Куньи, Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робина Ле Нормана, Александра Сёрлота и других. Кроме того, за период работы Берты в клуб вернулись нападающие: Диего Коста, Антуан Гризманн и Янник Карраско.