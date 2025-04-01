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Слот высказался о будущем Александер-Арнольда, которого связывают с переходом в «Реал»

Слот высказался о будущем Александер-Арнольда, которого связывают с переходом в «Реал»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о будущем правого защитника и вице-капитана команды Трента Александер-Арнольда. Английского футболиста связывают с переходом в «Реал» Мадрид на правах свободного агента. Действующий контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.

«К сожалению, Трент травмирован. Ему нужно восстановиться, и мы пытаемся помочь ему в этом. Что касается вопроса о его будущем, то меня эта ситуация не беспокоит. Всё это длится уже восемь или девять месяцев, и за это время он здорово проявил себя. Как и другие игроки с истекающими контрактами», — приводит слова Слота британское онлайн-издание Daily Mail.

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