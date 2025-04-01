«Отбывал номер и судил на отвали». Игорь Федотов раскритиковал арбитра матча «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку работе Ивана Абросимова в качестве главного судьи матча 22-го тура чемпионата страны «Динамо» — «Оренбург» (5:1).

На 38-й минуте судьи правильно засчитали гол, нарушения правил не было. По трансляции искали контакт в ногах. Но защитник «Оренбурга» играл в мяч, и касания с ногой соперника я здесь не вижу совсем. Может быть, как-то по воздуху гетра встрепенулась — не более. Контакт произошёл уже после игры в мяч, но он никак не повлиял на действия футболиста «Оренбурга». И важно, что он начал заваливаться, когда увидел, что соперник хочет ударить по мячу.

В отличие от Иванова, Абросимов, когда счёт стал крупным, перестал работать и просто отбывал номер, судил на отвали. Ощущение, что в первом тайме арбитр показал руководителям, какой он хороший, а после третьего-четвёртого гола решил, что зачем двигаться, если ребята сами разбираются. Оценка хорошая, но картина плохая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.