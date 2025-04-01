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Погребняк: возможное возвращение еврокубков — дополнительный стимул в чемпионской гонке

Погребняк: возможное возвращение еврокубков — дополнительный стимул в чемпионской гонке
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Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на новости о возможном скором возвращении России в еврокубковые турниры. Клубы РПЛ отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

«Чемпионская гонка важна априори, независимо от того, будут ли еврокубки в следующем сезоне. Для «Зенита» стимул — столетие, для других клубов — обойти его.

Но возможное возвращение в Европу, конечно, тоже дополнительный стимул. Но я думаю, что игроки ведущих команд не заточены на такого рода новостях — просто хотят выиграть чемпионство», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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