Погребняк — о чемпионской гонке в РПЛ: «Спартак» ещё в теме

Российский экс-футболист Павел Погребняк поделился мнением о турнирных амбициях московского «Спартака».

«Многое в борьбе за чемпионство решит матч в Санкт-Петербурге с «Краснодаром». Всё может быть, конечно, впереди ещё восемь туров. И «Спартак» тоже ещё в теме. Но этот матч действительно имеет большое значение», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 44 очка за 22 матча. У лидера чемпионата — «Краснодара» — 49 очков за аналогичное количество матчей. На второй строчке в турнирной таблице расположился «Зенит» (46 очков).