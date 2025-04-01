Личка: хочу, чтобы «Динамо» стало первым, если чемпионами станут другие, мы пожмём им руки

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что болеет за то, чтобы «Оренбург» сохранил место в высшем дивизионе.

— Если отбросить «Динамо», кто из других клубов имеет самые большие шансы на чемпионство?

— Я больше слежу и болею за то, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ, попал в зону стыковых матчей. Там у них был бы шанс. Если говорить про верх таблицы, то, конечно, я хочу, чтобы мы стали первыми. Если чемпионом станет другая команда, мы поздравим их и пожмём руки. А так, для меня это неважно, лучше бы чемпионами были мы, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 44 очками. Московское «Динамо» с 42 очками идёт на четвёртой строчке. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).