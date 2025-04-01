Доменико Кришито подтвердил, что приедет в Санкт-Петербург на 100-летие «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что приедет в Санкт-Петербург на 100-летие клуба. Вместе с сине-дело-голубыми итальянский футболист дважды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны. 100 лет «Зениту» исполнится 25 мая.

«Да, я буду в Санкт-Петербурге на матче в честь 100-летия «Зенита». Мне не терпится туда приехать!» — сказал Кришито в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».