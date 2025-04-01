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«Лучше убрать эти иллюзии». Валерий Карпин — о возможном участии сборной России в ЧМ-2026

«Лучше убрать эти иллюзии». Валерий Карпин — о возможном участии сборной России в ЧМ-2026
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что национальную команду не допустят до участия в отборочном раунде чемпионата мира — 2026.

— Как вы думаете, по щелчку пальцев ФИФА и УЕФА включат сборную России в квалификацию чемпионата мира в группу, которая возьмёт старт в турнире в июне? Или стоит снять розовые очки и трезво оценивать ситуацию?
— Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что-то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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