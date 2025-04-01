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Арбитр Федотов объяснил, почему гол «Ростова» «Акрону» засчитали, несмотря на офсайд

Арбитр Федотов объяснил, почему гол «Ростова» «Акрону» засчитали, несмотря на офсайд
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему в матче 22-го тура РПЛ засчитали гол «Ростова» в ворота «Акрона», несмотря на офсайд. Ростовчане обыграли тольяттинцев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    

«На 36-й минуте Шадыханов находился в открытой позиции и продолжил игру. Скорее всего, ещё и «напихал» Комличенко. Потом вмешался VAR. Здесь вопрос, была ли обоюдная задержка руками. На повторах видно, что нет: игрок «Акрона» хватал Комличенко. В итоге верно назначили 11-метровый, но оценка Шадыханова снизилась, поскольку он был в хорошей позиции.

Гол «Ростова» на 63-й минуте — тяжёлый момент в плане восприятия. По картинке сложилось ощущение, что у Мохеби был офсайд. Но потом стало понятно, что мяч пошёл к нему от игрока «Акрона». Поэтому гол забит правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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