Арбитр Федотов объяснил, почему гол «Ростова» «Акрону» засчитали, несмотря на офсайд

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему в матче 22-го тура РПЛ засчитали гол «Ростова» в ворота «Акрона», несмотря на офсайд. Ростовчане обыграли тольяттинцев со счётом 3:2.
«На 36-й минуте Шадыханов находился в открытой позиции и продолжил игру. Скорее всего, ещё и «напихал» Комличенко. Потом вмешался VAR. Здесь вопрос, была ли обоюдная задержка руками. На повторах видно, что нет: игрок «Акрона» хватал Комличенко. В итоге верно назначили 11-метровый, но оценка Шадыханова снизилась, поскольку он был в хорошей позиции.
Гол «Ростова» на 63-й минуте — тяжёлый момент в плане восприятия. По картинке сложилось ощущение, что у Мохеби был офсайд. Но потом стало понятно, что мяч пошёл к нему от игрока «Акрона». Поэтому гол забит правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 1 апреля 2025
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