Whoscored представил символическую сборную 22-го тура РПЛ, Иван Сергеев получил оценку 9,9

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Химок». В составе символической сборной по два футболиста из этих команд. Высшую оценку получил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев — 9,9.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 22-го тура РПЛ

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Филин («Химки»), Илья Вахания («Ростов»).

Полузащитники: Жоау Батчи, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Бителло («Динамо» Москва).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва).