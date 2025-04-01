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Whoscored представил символическую сборную 22-го тура РПЛ, Иван Сергеев получил оценку 9,9

Whoscored представил символическую сборную 22-го тура РПЛ, Иван Сергеев получил оценку 9,9
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Химок». В составе символической сборной по два футболиста из этих команд. Высшую оценку получил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев — 9,9.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 22-го тура РПЛ

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Филин («Химки»), Илья Вахания («Ростов»).

Полузащитники: Жоау Батчи, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Бителло («Динамо» Москва).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва).

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