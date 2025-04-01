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Экс-игрок «Баварии» Зепп Майер: Томас Мюллер завершит карьеру, что ему делать в Дубае?

Экс-игрок «Баварии» Зепп Майер: Томас Мюллер завершит карьеру, что ему делать в Дубае?
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Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер полагает, что футболист мюнхенского клуба Томас Мюллер вскоре объявит о завершении профессиональной карьеры игрока. Ранее появилась информация, что «Бавария» не планирует продлевать истекающий грядущим летом контракт с 35-летним Мюллером.

«Не могу понять это решение. Такие игроки и есть клуб, они его душа. Когда такие парни уходят, клуб теряет часть себя. Томас завершит карьеру. Что ему делать в Америке или Дубае? У него в Мюнхене семья, жена, лошади и всё, что делает его счастливым», — приводит слова Майера Sky Sport Germany.

Напомним, 35-летний полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых встреч за клуб. По этому показателю в минувшем сентябре он опередил Зеппа Майера (709).

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