Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил игрока «Факела» в матче с «Краснодаром»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва на матче 22-го тура РПЛ «Краснодар» — «Факел» (5:0).

«Карасёв вернулся после длительной болезни. Моменты с руками — простые, они находились внизу, не были напряжены. Правильные решения Карасёва. Хорошо, что он всё увидел, но здесь ничего сложного.

Теперь о моменте на 22-й минуте. «Краснодар» побежал в контратаку, Карасёв был перекрыт игроками и не успел себя вытащить, произошло падение в центре поля. Арбитр не хотел свистеть, но, скорее всего, подсказал резервный. Для меня это не фол, нужно было продолжить игру. Но Карасёв момент изначально не видел и назначил штрафной после подсказки, показав жёлтую. Считаю, что VAR верно не позвал на красную. Была борьба за мяч, игрока «Факела» оттёрли, а дальше оба футболиста имели одинаковые шансы и скорость, чтобы завладеть мячом. Главное, что не случилось незаслуженного удаления, поскольку как такового нарушения не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.