Игрок «Ахмата» Гандри назвал лучших футболистов РПЛ по различным характеристикам

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Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по различным игровым характеристикам.

— Скорость?

— 40-й номер «Краснодара» Олакунле Олусегун, нигерийский игрок.

— Сила?

— Я! Надер Гандри!

— Видение игры?

— Эдуард (Сперцян) из «Краснодара», их капитан. Хороший игрок.

— Дриблинг?

— Лечи Садулаев.

— Реализация?

— Даку из «Рубина».

— Правая нога?

— Хороший вопрос… Маркиньос из «Спартака».

— Левая нога?

— Бонгонда, может быть, из «Спартака». Конголезец.

— Понимание игры?

— По мысли мне нравится этот игрок — Барко из «Спартака», — сказал Гандри в видео опубликованном в телеграм-канале «Ахмата».