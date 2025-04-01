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Представитель Захаряна: ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция

Представитель Захаряна: ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция
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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о восстановлении российского футболиста.

«Захарян ещё не окончательно восстановился, сейчас только начало. Был рецидив травмы, и нужно не меньше месяца, чтобы всё было хорошо. Начинает тренироваться, пока всё потихоньку. Нельзя торопиться, чтобы никаких рецидивов больше не было. Потому что ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее испанский клуб заявил, что у Арсена диагностирован рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра, российский полузащитник выбыл из строя на несколько недель.

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