Марко Николич назвал главного претендента на победу в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, какая команда имеет наибольшие шансы на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«Я максималист и хочу выиграть оставшиеся восемь матчей, без вопросов. Реально ли это? Посмотрим. А так, конечно, глядя в турнирную таблицу, можно сказать, что на данный момент самые большие шансы на чемпионство математически имеет «Краснодар», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».