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Марцел Личка пожелал Тюкавину превзойти рекорд Дзюбы по голам в составе сборной России

Марцел Личка пожелал Тюкавину превзойти рекорд Дзюбы по голам в составе сборной России
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пожелал нападающему Константину Тюкавину превзойти рекорд Артёма Дзюбы по голам в составе сборной России. На счету Дзюбы 31 забитый мяч за национальную команду.

«Рекорды рано или поздно должны быть побиты. Поздравляю Артёма, которому удалось превзойти результат Александра Кержакова. 31 гол в сборной — это достаточно хорошо, это может стать мотивацией для других бомбардиров, которые захотят приблизиться к этому результату. Желаю, чтобы следующим парнем, который побьёт данный рекорд, стал Костя. Может быть, для Тюки это станет мечтой, когда он вернётся», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

Напомним, Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале нынешнего месяца 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.

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