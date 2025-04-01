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«Факел» не выберется». Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за частую смену тренеров

«Факел» не выберется». Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за частую смену тренеров
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист покинул клуб по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Жаль такую команду, как «Факел», за которую переживает столько болельщиков и которая, по всей видимости, не выберется. Но там свои проблемы. Нельзя же так часто менять хороших тренеров! Там работали [Игорь] Черевченко, [Сергей] Ташуев — это великолепные тренеры, а их постоянно меняли. Наверное, нужно сменить руководителей, кто эти решения принимал. Вся проблема в них, а не в тренерах. Команду жалко, ведь у неё прекрасные болельщики и замечательный стадион. Но футбол ошибок не прощает», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).

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