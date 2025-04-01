Марко Николич: у «Динамо» и без Тюкавина большой потенциал, с ними неприятно играть

Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что московское «Динамо» обладает вторым по силе составом среди клубов Российской Премьер-Лиги.

— «Динамо» не нужен момент, они забивают из полумомента. Если они находятся близко к штрафной – всё, ты идёшь к центру поля. И без Тюкавина у них большой потенциал. С ними неприятно играть.

– У «Динамо» второй состав в лиге?

– «Зенит», «Динамо». Хороший состав у «Краснодара», но у них не хватает объёма. Поэтому они сейчас опасны, пережив период без Сперцяна и Кордобы. У нас неплохой объём. И хороший состав у «Спартака», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».